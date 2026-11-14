जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Chhath Puja Electricity Uninterrupted Power Supply QRT Control Room SBPDCL Toll Free 1912: छठ महापर्व के दौरान शहर के सभी गंगा घाटों तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली कंपनी ने तैयारी पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सभी छठ घाटों तक जाने वाले रास्तों और घाट किनारे लगे लोहे के बिजली पोल पर इलेक्ट्रिक प्लास्टिक पेंट और प्लास्टिक कवर लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह का करंट लगने का खतरा न रहे।

इसके अलावा गंगा घाटों के आसपास लगे ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता और स्थिति की सघन जांच कराकर जरूरी मरम्मत कराई गई है। घाट जाने वाले रास्तों में जर्जर बिजली केबल को भी पूरी तरह दुरुस्त कर लिया गया है। तुरंत सुधार के लिए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) गठित, कंट्रोल रूम सक्रिय बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि तमाम तैयारियों के बावजूद यदि छठ पूजा के दौरान कहीं तार टूटने, फ्यूज उड़ने या ट्रांसफॉर्मर में तकनीकी खराबी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होती है, तो उसे तत्काल बहाल किया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) का गठन किया गया है।

शिकायत मिलते ही यह टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू करेगी। इसके अलावा, बिजली व्यवस्था की चौबीसों घंटे निगरानी और शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। रविवार और सोमवार को अभियंताओं की विशेष ड्यूटी, जारी हुए संपर्क नंबर रविवार (अस्ताचलगामी सूर्य अर्घ्य) और सोमवार (उदीयमान सूर्य अर्घ्य) को लेकर अभियंताओं और तकनीकी कर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। सहायक अभियंता (एई), कनीय अभियंता (जेई) और लाइनमैन की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। शहर के सभी गंगा घाटों को क्षेत्रवार बांटकर अधिकारियों और बिजलीकर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।