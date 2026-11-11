भागलपुर में सूर्यपुत्र कर्ण की स्मृति होगी जीवंत: चंपा नदी पर 34 लाख से बनेगा कर्ण द्वार, 120 मीटर लंबा छठ घाट तैयार

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Champa River Karna Dwar Chhath Ghat: लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों के बीच अंग प्रदेश की पावन धरती पर चंपा नदी का तट इस बार एक युगांतरकारी पहचान प्राप्त करने जा रहा है। जिस ऐतिहासिक भूमि को अंगराज और सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण की कर्मस्थली माना जाता है, वहां अब उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए 34 लाख रुपये की लागत से भव्य 'कर्ण द्वार' का निर्माण होने जा रहा है।

इतना ही नहीं, लोक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में जिस चंपा नदी के तट पर राजा कर्ण ने घंटों जल में खड़े रहकर भगवान भास्कर को प्रथम अर्घ्य अर्पित किया था, उसी पावन स्थल पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 120 मीटर लंबा पक्का छठ घाट भी बनाया जा रहा है। आने वाले समय में श्रद्धालु यहां न केवल छठ महापर्व का अनुष्ठान करेंगे, बल्कि महाभारत कालीन परंपराओं और अंग प्रदेश के गौरवशाली अतीत की अनुभूति भी कर सकेंगे।

बुडको बना रहा 120 मीटर लंबा घाट, प्रशासनिक पहल से संवर रहा तट चंपा नदी तट पर ₹34 लाख की लागत से बनने वाले कर्ण द्वार और बुडको द्वारा निर्मित किए जा रहे 120 मीटर लंबे विशाल छठ घाट को धरातल पर उतारने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नगर निगम प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं।

इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने में नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा, नगर निगम की मेयर डॉ. वसुंधरा लाल, पूर्व उपमहापौर डॉ. प्रीति शेखर तथा स्थानीय पार्षद मनीष यादव की अहम भूमिका रही है। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि इस संयुक्त परियोजना का उद्देश्य केवल नदी तट का भौतिक सौंदर्यीकरण करना नहीं है, बल्कि सदियों से उपेक्षित रहे इस पौराणिक व ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय पटल पर एक विशिष्ट पहचान दिलाना भी है। इसी कड़ी में दैनिक जागरण के स्वच्छता अभियान के तहत भी छठ घाट को स्वच्छ व सुव्यवस्थित बनाने का काम जारी है।

कर्णगढ़ और चंपा नदी का पौराणिक जुड़ाव चंपा नदी और समीपवर्ती कर्णगढ़ का इतिहास भागलपुर की आत्मा में रचा-बसा है। मान्यता है कि अंगराज कर्ण प्रतिदिन चंपा नदी के जल में उतरकर सूर्यदेव की कठिन आराधना करते थे। प्राचीन काल में कर्णगढ़ का दुर्ग दो ओर से चंपा नदी और गंगा की जलधाराओं से घिरा एक सुरक्षित किला था।

चंपा नदी का उद्गम चानन नदी के समीप बेरमा गांव से होता है। यह धारा लगभग 10 किलोमीटर तक भागलपुर शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए अंततः गंगा नदी में समाहित हो जाती है। ऐसे में चंपा नदी के तट पर कर्ण द्वार और सुसज्जित छठ घाट का निर्माण इस पुरातात्विक विरासत को पुनर्जीवित करने का सशक्त माध्यम बनेगा।

सूर्य उपासना, कर्ण का तप और द्रौपदी का व्रत छठ पर्व की उत्पत्ति और विकास यात्रा को लेकर कई पौराणिक आख्यान प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कथा सूर्यपुत्र कर्ण से ही संबंधित है। जनश्रुतियों के अनुसार, कर्ण प्रतिदिन घंटों नाभि और कमर तक पानी में खड़े होकर उदीयमान और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे।

चंपा नदी के इसी तट पर उन्होंने सूर्य षष्ठी का कठिन व्रत रखकर भगवान भास्कर का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें अक्षय कवच, कुंडल और अद्वितीय पराक्रम मिला। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी व्रती नदियों और पोखरों के जल में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं।

एक अन्य पौराणिक प्रसंग में पांडवों के वनवास काल के दौरान द्रौपदी द्वारा खोए हुए राज्य और सम्मान की पुनः प्राप्ति के लिए छठ व्रत किए जाने का भी वर्णन मिलता है। चार दिवसीय लोक अनुष्ठान को मिलेगा नया तीर्थ केंद्र नहाय-खाय से आरंभ होकर खरना, सांझिया अर्घ्य और प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ संपन्न होने वाला छठ महापर्व श्रद्धा, संयम और शुचिता का पर्व है। लोक विश्वास में सूर्य देव और छठी मइया का संबंध भाई-बहन के रूप में पूजा जाता है।