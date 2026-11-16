भागलपुर BJP के बड़े नेता ने छोड़ दी पार्टी, कहा- अब NDA को करेंगे मजबूत, 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' के हुए दीवाने

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur BJP Treasurer Ashwini Joshi Monty Joins LJP Ram Vilas : भागलपुर की स्थानीय राजनीति में सोमवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। भागलपुर भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष, नगर निगम के वार्ड पार्षद एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्य अश्विनी जोशी 'मोन्टी' ने भाजपा छोड़कर अपने अनेक समर्थकों के साथ पटना में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का दामन थाम लिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक ने उन्हें विधिवत रूप से सदस्यता दिलाई।

सांसद राजेश वर्मा और मंत्रियों की मौजूदगी में ली सदस्यता पटना में आयोजित इस मिलन समारोह के अवसर पर खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह, गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान, विधायक बाबूलाल शौर्य एवं लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय प्रवक्ता यामिनी मिश्रा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक ने कहा कि अश्विनी जोशी 'मोन्टी' का सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लंबा अनुभव रहा है। उनका संगठनात्मक कौशल, कार्यक्षमता और जनसंपर्क पार्टी के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। वहीं, खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि मोन्टी पिछले करीब 20 वर्षों से सामाजिक व राजनीतिक जीवन में पूरी निष्ठा से सक्रिय हैं।

जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ और नेतृत्व क्षमता से भागलपुर में संगठन को नई मजबूती मिलेगी। उपस्थित मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने भी उनका स्वागत करते हुए कहा कि जिला स्तर पर संगठन विस्तार में ऐसे ऊर्जावान नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

अश्विनी जोशी 'मोन्टी' का संक्षिप्त परिचय राजनीतिक संकल्प: अश्विनी जोशी 'मोन्टी' ने कहा है कि वे अब लोजपा (रामविलास) के माध्यम से एनडीए (NDA) को मजबूत करेंगे और संगठन को नई ऊंचाई देंगे।

नगर निगम में भूमिका: वे वर्तमान में भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या-38 से पहली बार पार्षद निर्वाचित हुए हैं और निगम की सशक्त स्थायी समिति के सदस्य भी हैं।

भाजपा व भाजयुमो में दायित्व: पूर्व में वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला प्रवक्ता और जिला कोषाध्यक्ष का दायित्व संभाल चुके हैं; इसके अलावा वे भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) में जिला महामंत्री और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भी रह चुके हैं।