जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Bihar Board Matric Inter Sent Up Exam 19 November 2026: जिले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की इंटरमीडिएट की सेंटअप (जांच) परीक्षा गुरुवार (19 नवंबर) से शुरू हो रही है। वहीं, मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 23 नवंबर से आयोजित की जाएगी। जिले के 285 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रशासनों ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

इस बार भागलपुर जिले से कुल 1,07,732 विद्यार्थी इस जांच परीक्षा में शामिल होकर अपनी तैयारी परखेंगे। इनमें मैट्रिक के 48,317 और इंटरमीडिएट के 59,415 परीक्षार्थी शामिल हैं। 28 नवंबर तक चलेगी इंटर की परीक्षा, शामिल होना है अनिवार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, इंटरमीडिएट की सेंटअप परीक्षा 19 से 28 नवंबर तक आयोजित होगी, जबकि मैट्रिक की परीक्षा 23 से 27 नवंबर तक चलेगी। बिहार बोर्ड के नियमों के अनुसार, वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने के लिए इस सेंटअप परीक्षा में उपस्थित होना और उत्तीर्ण होना सभी पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।

परीक्षा में अनुपस्थित रहने या असफल होने वाले छात्र-छात्राओं का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और उन्हें वार्षिक परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। इसी कारण सभी विद्यालयों ने विद्यार्थियों को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होने की हिदायत दी है।

प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथियां भी घोषित, दिव्यांगों को मिलेगी विशेष राहत बोर्ड ने सैद्धांतिक परीक्षा के साथ ही प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) परीक्षा का कार्यक्रम भी तय कर दिया है। इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक संबंधित स्कूलों और कॉलेजों में होगी, जबकि मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 28 नवंबर को ली जाएगी।