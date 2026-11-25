जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Ferry Service Ganga Water Level : बियाडा जहाज घाट से नवगछिया की ओर जाने वाले जहाजों का संचालन मंगलवार को भी सामान्य रूप से जारी रहा। हालांकि, सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहने के कारण सुबह और शाम के समय यात्रियों की भीड़ में कुछ कमी देखी गई। फिलहाल जहाजों से सफर करने वालों में व्यवसायी, किसान और लग्न के मौसम में खरीदारी के लिए भागलपुर आने वाले ग्रामीणों की संख्या अधिक है।

घटते जलस्तर के बीच मिट्टी-गिट्टी डालकर बनाया जा रहा रास्ता दूसरी ओर, गंगा का लगातार गिरता जलस्तर जहाजों के सुरक्षित संचालन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पिछले एक महीने में जलस्तर में आई तेज गिरावट के कारण यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने-उतारने के लिए बनाए गए जेटी के रैंप को करीब 100 मीटर आगे बढ़ाना पड़ा है।

बाबूपुर घाट की मांग जिला प्रशासन की ओर से मिट्टी, गिट्टी और स्टोन डस्ट उपलब्ध कराकर संपर्क रास्ते को दुरुस्त रखने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, जहाज संचालकों का कहना है कि यदि जलस्तर में इसी तरह गिरावट जारी रही, तो बियाडा घाट के बदले बाबूपुर गंगा घाट से जहाजों का संचालन करना अधिक सुरक्षित होगा।

वीडियो बनाने पर दी जा रही हिदायत इधर, हिना बोट सर्विस की एक छोटी नाव पिछले पांच दिनों से खराब पड़ी है, जिसकी मरम्मत कराई जा रही है। रविवार को जहाज घाट का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मंगलवार को घाट कर्मियों द्वारा यात्रियों को लगातार वीडियो नहीं बनाने की हिदायत दी जाती रही।