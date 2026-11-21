जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Banka Weather Rain Alert : भागलपुर और बांका जिले में आज से अगले तीन दिनों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। 21 से 23 नवंबर के बीच दोनों जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

भागलपुर और बांका में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर ने किसानों को धान की कटाई और रबी फसलों की बुआई में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज भागलपुर का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 23 नवंबर तक हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की आशंका बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से संचालित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, शनिवार से लेकर सोमवार (21 से 23 नवंबर) तक दक्षिण बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क होने का अनुमान है।

इस अवधि में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक क्षेत्र में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिसके बाद पछुआ हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे ठंड में और बढ़ोतरी होगी।

मौसम साफ होने पर ही करें रबी फसलों की बुआई कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को विशेष चेतावनी देते हुए कहा है कि बारिश की आशंका को देखते हुए धान की कटाई तत्काल रोक दें और तैयार फसल को सुरक्षित रखने के लिए कड़े प्रबंध करें, ताकि उसे भीगने से बचाया जा सके।

रबी मक्का: मक्का की बुआई मौसम पूरी तरह साफ होने पर ही करें। इसके लिए शक्तिमान, गंगा-11 और राजेंद्र संकर मक्का जैसी अनुशंसित किस्मों का चयन करें। बुआई में बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें।

मसूर व सरसों: मसूर की बुआई भी आसमान साफ होने पर ही करें; इसके लिए मल्लिका, अरुण, बीआर-25 और एचयूएल-57 किस्में उपयुक्त हैं। सरसों की समय पर बुआई के लिए आरएच-749, पीएम-27 और नवगोल्ड जैसी किस्मों का चुनाव करें, जिसकी बीज दर पांच किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें।

आलू और सब्जियों की बुआई में भी बरतें सावधानी सब्जी उत्पादक किसानों को सलाह दी गई है कि वे आलू की बुआई भी मौसम साफ होने का इंतजार करने के बाद ही करें। इसके लिए कुफरी ख्याति, कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति और कुफरी नीलकंठ जैसी किस्में सबसे उपयुक्त हैं। वहीं, पत्तागोभी की बुआई पूरी करने के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती जैसी प्रमुख किस्मों का उपयोग मौसम अनुकूल होने पर ही करें।