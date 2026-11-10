भागलपुर में जुए के अड्डे पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, बबरगंज थानाध्यक्ष जख्मी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Babarganj Police Raid Attack: बबरगंज थाना क्षेत्र के सालेहपुर रोड स्थित काली स्थान के समीप सोमवार की देर रात जुआरियों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। देर रात करीब डेढ़ बजे जुए के बड़े अड्डे पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम को देखते ही असामाजिक तत्वों ने घेर लिया और लाठी-डंडों व पत्थरों से हमला बोल दिया।

हमले में मुख्य रूप से बबरगंज थानाध्यक्ष सत्यजीत कुमार को निशाना बनाया गया। अचानक हुए इस पथराव और लाठी प्रहार में उनका सिर फट गया और वे लहूलुहान हो गए। इसके अलावा उनके हाथ, पांव और शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई हैं। बचाव में जुटे कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को भी हल्की चोटें लगी हैं।

पकड़े जाने के डर से जुआरियों ने किया हमला, सदर से मायागंज रेफर स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पुलिस की इस आकस्मिक छापेमारी की भनक जुआरियों को पहले से नहीं लग सकी थी। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पहले जुआरियों ने नोकझोंक शुरू की। इसी बीच जब पुलिस बल ने उन्हें हिरासत में लेने का प्रयास किया, तभी काफी संख्या में मौजूद लोगों और जुआरियों ने एकराय होकर हमला बोल दिया।

भागलपुर पुलिस टीम पर हमला घटनास्थल: सालेहपुर रोड, काली स्थान के समीप, बबरगंज थाना क्षेत्र (भागलपुर)

घटना का समय: सोमवार देर रात (लगभग 01:30 बजे)

घायल थानाध्यक्ष: सत्यजीत कुमार (उम्र 35 वर्ष), बबरगंज थानाध्यक्ष

चोटें: सिर फटा (गंभीर चोट), हाथ एवं पैर जख्मी

उपचार: प्राथमिक उपचार लोकनायक जयप्रकाश सदर अस्पताल में, वर्तमान में डॉ. जेपी सिन्हा की देखरेख में JLNMCH (मायागंज अस्पताल) में भर्ती

हमलावर: जुए के अड्डे पर मौजूद जुआरी व स्थानीय असामाजिक तत्व घटना के तुरंत बाद घायल 35 वर्षीय थानाध्यक्ष सत्यजीत कुमार को साथी पुलिसकर्मी तत्काल लोकनायक जयप्रकाश सदर अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (मायागंज) रेफर कर दिया। वर्तमान में वे अस्पताल में भर्ती हैं, जहां वरीय चिकित्सक डॉ. जेपी सिन्हा की देखरेख में उनका सघन उपचार किया जा रहा है।

सीमावर्ती इलाकों को ढाल बनाते हैं जुआरी, दर्ज हो रहा केस उल्लेखनीय है कि बबरगंज थाना क्षेत्र में जुए के अवैध संचालन को लेकर पहले भी वर्चस्व, मारपीट और पुलिस पर हमले की घटनाएं घट चुकी हैं। पुलिस की निरंतर दबिश के कारण शातिर जुआरी अक्सर ऐसे इलाकों को अपना ठिकाना बनाते हैं जो दूसरे थानों की सीमाओं से सटे हों, जिससे पुलिस की आहट मिलते ही सीमा पार भागकर बच सकें।