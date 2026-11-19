संवाद सूत्र, खरीक (भागलपुर)। Bhagalpur Kharik Kosi River Drowning Four Children : भागलपुर नवगछ‍िया इलाके के खरीक थाना क्षेत्र के ढोढिया दादपुर गांव के समीप कोसी नदी में नहाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहाने उतरे चार बच्चे गहरे पानी में जाने से डूब गए। घटना के बाद नदी किनारे और पूरे इलाके में अफरा-तफरी व चीख-पुकार मच गई। बच्चों के डूबने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंच गए।

ग्रामीणों की तत्परता से दो बच्चों की बची जान, दो की तलाश जारी मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगाई और खोजबीन शुरू की। ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से दो बच्चों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया, जिससे उनकी जान बच गई। हालांकि, दो अन्य बच्चे गहरे पानी के तेज बहाव में लापता हो गए, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है।

मौके पर पहुंचे नदी थाना प्रभारी, रेस्क्यू में जुटे ग्रामीण हादसे के बाद से ही कोसी नदी के किनारे ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई है और स्थानीय स्तर पर लापता बच्चों की तलाश लगातार की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही नदी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लेते हुए रेस्क्यू अभियान में सहयोग शुरू किया।