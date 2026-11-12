गंगा की लहरों पर अचानक पहुंचा विदेशी मेहमानों का काफिला, बेल्जियम के सैलानियों को देखने बाबूपुर घाट पर उमड़े लोग

जागरण संवाददाता, भागलपुर। गंगा की लहरों पर अचानक विदेशी मेहमानों का काफिला पहुंचा तो बाबूपुर घाट की तस्वीर ही बदल गई।

रोजमर्रा की आवाजाही और स्थानीय गतिविधियों के बीच गुरुवार दोपहर को घाट पर उस समय कौतूहल का माहौल बन गया, जब बेल्जियम से आए सैलानियों से भरा जलयान किनारे आ लगा।

जलयान से विदेशी पर्यटकों को उतरते देख आसपास के गांवों में खबर फैल गई। देखते ही देखते पूरा गांव गंगा किनारे पहुंच गया।

किसी के लिए यह विदेशी मेहमानों को करीब से देखने का पहला मौका था तो कोई उनके साथ तस्वीर लेने और बातचीत करने को उत्सुक दिखा।

विदेशी मेहमानों को देखने उमड़ा पूरा गांव

जलयान पर बड़ी संख्या में सैलानी सवार थे। उनके बाबूपुर घाट पहुंचते ही स्थानीय लोगों की उत्सुकता बढ़ गई। ग्रामीण घाट के आसपास जुटकर पर्यटकों की गतिविधियां देखने लगे।

विदेशी मेहमान भी घाट और आसपास के माहौल को देखने में रुचि लेते नजर आए। उन्होंने गंगा किनारे लगी अस्थायी दुकानों पर खरीदारी की और स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की।

ग्रामीण भी उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन भाषा समझ में नहीं आने के कारण संवाद आगे नहीं बढ़ सका। इशारों और मुस्कान के सहारे एक-दूसरे को समझने की कोशिश होती रही।

दुकानों पर खरीदारी, गंगा किनारे बना यादगार नजारा

बाबूपुर घाट पर अस्थायी दुकान लगाने वाले दुकानदारों के लिए भी यह अलग अनुभव रहा। विदेशी सैलानियों ने दुकानों पर रुककर खरीदारी की तो स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिल उठे।

गांव के लोगों के लिए भी यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था। गंगा किनारे एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को देखकर बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी उन्हें देखने पहुंच गए। कुछ देर के लिए बाबूपुर घाट पर ऐसा माहौल बन गया, मानो कोई विशेष आयोजन हो रहा हो।