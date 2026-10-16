गंगा की लहरों पर रफ्तार की जंग, अंठावन दियारा का दबदबा, भागलपुर की नौका दौड़ में तीनों खिताब इसी के नाम

संवाद सूत्र, पीरपैंती (भागलपुर)। प्रखंड के अति सुदूरवर्ती रानीदियारा गंगा घाट पर शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि के पावन अवसर पर पारंपरिक नौका दौड़ प्रतियोगिता का भव्य एवं रोमांचक आयोजन किया गया।

गंगा नदी की कलकल बहती लहरों पर आयोजित इस प्रतियोगिता में स्थानीय नाविकों का अद्भुत तालमेल और उत्साह देखने को मिला। पूरे आयोजन में अंठावन दियारा के नाविकों की टीमों का सिर चढ़कर दबदबा रहा और तीनों शीर्ष पायदानों पर अंठावन दियारा ने ही कब्जा जमाया।

गंगा के तटीय इलाकों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही यह प्रतियोगिता केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि यह स्थानीय लोक-संस्कृति, दियारा की सामाजिक परंपरा, युवाओं के सामूहिक उत्साह और मां गंगा के प्रति अटूट आस्था का जीवंत प्रतीक मानी जाती है।

10 टीमों के बीच हुआ कड़ा मुकाबला, ये रहे विजेता प्रथम स्थान: अंठावन दियारा के प्रकाश महतो की टीम ने पहला स्थान हासिल किया।

द्वितीय स्थान: अंठावन दियारा के ही छंगुरी मंडल की टीम दूसरे स्थान पर रही।

तृतीय स्थान: अंठावन दियारा के कैलाश चौधरी की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथियों ने बांटे आकर्षक पुरस्कार प्रतियोगिता के समापन पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान तथा जिला परिषद सदस्य जनार्दन आजाद समेत अन्य अतिथियों ने विजेताओं को सम्मानित किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रकाश महतो की टीम को एक आकर्षक एलसीडी टीवी एवं 1,000 नगद, द्वितीय स्थान पर रहे छंगुरी मंडल की टीम को एक साइकिल एवं 1,000 नगद तथा तृतीय स्थान प्राप्त कैलाश चौधरी की टीम को एक टेबल पंखा एवं 1,000 नगद पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया।