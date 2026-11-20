संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम (भागलपुर)। Ajgaivinath Dham Aguwani Ganga Bridge Construction : उत्तरवाहिनी गंगा पर निर्माणाधीन अजगैवीनाथ धाम-अगुवानी फोरलेन पुल के निर्माण कार्य ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। छठ महापर्व संपन्न होने और गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही निर्माण एजेंसी ने सभी कार्यस्थलों पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। कार्यस्थल पर भारी मशीनों और मजदूरों की संख्या बढ़ाकर निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है।

बीच गंगा में पाया-11 पर सफाई शुरू, 250 मजदूर जुटे निर्माण स्थल से मिली जानकारी के अनुसार, बीच गंगा में पाया संख्या 11 पर साफ-सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। इंजीनियरों के अनुसार, गंगा के जलस्तर में एक मीटर और कमी आते ही पाया संख्या 10 और 12 पर भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पाया संख्या पी-2ए, पी-3ए और पी-4ए पर वेलकूप (Well Curb) निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। वर्तमान में पुल और एप्रोच पथ के निर्माण कार्य में करीब 250 मजदूर लगाए गए हैं।

रेलवे लाइन के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग को मिली स्वीकृति इधर, एप्रोच पथ के प्रोजेक्ट मैनेजर मृत्युंजय प्रताप राव ने बताया कि परियोजना के तहत रेलवे लाइन के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग के कार्य की आधिकारिक स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति मिलने के साथ ही इसकी प्रारंभिक तकनीकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही गर्डर लगाने का काम धरातल पर शुरू कर दिया जाएगा। वर्षों से इस पुल के चालू होने की प्रतीक्षा कर रहे आम लोगों की उम्मीदें अब एक बार फिर बढ़ने लगी हैं।