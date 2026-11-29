नवनीत मिश्र, भागलपुर। पीरपैंती में बिहार का सबसे बड़ा बिजली घर बनाने जा रहे अदाणी पावर लिमिटेड ने राज्य सरकार से 400 एकड़ और जमीन मांगी है।

कंपनी पहले से अधिग्रहित 1,060 एकड़ और इस नई जमीन पर बिजली घर के साथ सीमेंट फैक्ट्री भी लगाएगी। इसके लिए अदाणी पावर ने सरकार को अपनी योजना व प्रस्ताव भेज दिया है। इस पर शासन के स्तर पर पहल तेज हो गई है।

इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए 30 नवंबर को शाम पांच बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में बैठक बुलाई गई है। ऊर्जा विभाग के उप सचिव राज किशोर लाल ने 25 नवंबर को इस संबंध में पत्र जारी किया है।

बैठक में भूमि की उपलब्धता, आवंटन और परियोजना के स्वरूप सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा होगी। पीरपैंती में पहले चरण के तहत 800-800 मेगावाट की तीन इकाइयों यानी 2400 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण चल रहा है।

दूसरे चरण में इतनी ही क्षमता की तीन नई इकाइयां जुड़ने से कुल उत्पादन 4800 मेगावाट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत यह नया प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावों के प्रजेंटेशन की योजना बैठक में शामिल होने के लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव, विधि विभाग के सचिव-सह-विधि परामर्शी, भागलपुर के जिलाधिकारी और बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा गया है।