संवाद सूत्र, बरौनी (बेगूसराय)। पति की हत्या कर शव गंगा नदी में फेंकने के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी डाली कुमारी और उसके प्रेमी मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, गढ़हरा थाना में दर्ज मामले की वादिनी डाली कुमारी ने पूछताछ में प्रेमी मुकेश के साथ मिलकर पति धीरज राय की हत्या कराने की बात स्वीकार की है।

ट्रैक्टर जबरदस्ती लेकर चला गया

डाली ने पुलिस को बताया कि उसके पति से मुकेश कुमार ने उसके (डोली कुमारी) के नाम पर खरीदा गया ट्रैक्टर जबरदस्ती लेकर चला गया। मांगने पर जान से मारने का धमकी देने लगा। इस संबंध में डाली कुमारी के आवेदन पर गढ़हरा थाना में मुकेश कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

अनुसंधान के क्रम में उक्त ट्रैक्टर को मुकेश कुमार के घर रामदीरी से बरामद किया गया एवं मौके से मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। शव को पुल से नीचे फेंका पूछताछ के क्रम में मुकेश कुमार ने बताया कि धीरज राय की पत्नी डाली के कहने पर विगत 14 अक्टूबर को उसने अपने सफेद रंग की वेन्यू कार से रेलवे छह नंबर ढाला के पास धीरज कुमार को बुलाया और वहां से उठा लिया। इसके बाद मराची थाना के आगे सुनसान में ले जाकर इसी दिन गला दबाकर धीरज की हत्या कर दी।