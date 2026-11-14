स्कॉर्पियो पर 'बखरी DCLR' का बोर्ड और अंदर 216 लीटर विदेशी शराब: बेगूसराय पुलिस ने 3 तस्करों को दबोचा

संवाद सहयोगी, बखरी (बेगूसराय)। सरकारी अधिकारी के नाम और पद का इस्तेमाल कर शराब तस्करी का खेल चल रहा था। पुलिस की नजरों से बचने के लिए तस्करों ने स्कॉर्पियो पर बखरी डीसीएलआर का बोर्ड लगा रखा था।

हालांकि, शुक्रवार की रात लोहियानगर थाना पुलिस और डीडीआईयू की संयुक्त कार्रवाई में तस्करों की यह चालाकी पकड़ी गई। पन्हास गांव के समीप पुलिस ने स्कॉर्पियो (बीआर09पीए2905) से 216 लीटर विदेशी शराब बरामद की। मौके से तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जिनेदपुर निवासी प्रयाग सिंह के पुत्र आनंद कुमार तथा सिकंदरपुर रजौड़ा निवासी शिवशंकर राय के पुत्र सत्यम कुमार और प्रवीन राय के पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब की खेप मोकामा से लाई जा रही थी और इसे रजौड़ा पहुंचाना था।

पुलिस जांच के दायरे में सरकारी बोर्ड का इस्तेमाल इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शराब ढोने के लिए इस्तेमाल की जा रही स्कार्पियो पर बखरी डीसीएलआर का बोर्ड लगा था। बताया जाता है कि वाहन अनुबंध पर चल रहा था। सरकारी पद का बोर्ड लगाकर तस्करी किए जाने के मामले ने पुलिस की जांच को नया मोड़ दे दिया है।

अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वाहन पर डीसीएलआर का बोर्ड किसने और किस उद्देश्य से लगाया था। इस पूरे मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। डीसीएलआर ने वाहन से संबंध होने से किया इनकार इस संबंध में पूछे जाने पर बखरी डीसीएलआर ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि संबंधित वाहन शुक्रवार को न तो भाड़े पर था और न ही उसका चालक उपलब्ध था।