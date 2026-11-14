बेगूसराय के नायब सूबेदार शंभू कुमार का कमाल: 3 गिनीज रिकॉर्ड और 53 मिनट शंख वादन, राज्यपाल ने किया सम्मानित

संवाद सूत्र, बछवाड़ा (बेगूसराय)। बिगुल, शंख और डिजरीडू वादन में तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले बछवाड़ा गांव निवासी नायब सूबेदार शंभू कुमार को सम्मानित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ स्थित राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित 17वें पोस्ट वार रीयूनियन एवं विशेष सैनिक सम्मेलन में उन्हें उनकी असाधारण प्रतिभा और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि मिजोरम के राज्यपाल एवं भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह ने उन्हें सम्मानित किया।

प्रशस्ति पत्र में शंभू कुमार की वादन कला, असाधारण कीर्तिमानों और राजपूत रेजिमेंट का गौरव बढ़ाने में उनके योगदान की सराहना की गई है। उन्होंने बिगुल पर एक मिनट 23.04 सेकंड, शंख पर 80 सेकंड और डिजरीडू पर 89.43 सेकंड तक एकल स्वर वादन कर तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं।