सड़क के गड्ढों का ही कर दिया नामकरण, कहीं 'गिरिराज सिंह कुंड', तो कहीं 'कुंदन कुमार कुंड'; बेगूसराय में अनोखा विरोध

संवाद सूत्र, वीरपुर (बेगूसराय)। प्रखंड की पर्रा पंचायत में पर्रा-सरौंजा सड़क की बदहाली से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश अब अनोखे विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आया है।

शनिवार को सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों का नामकरण विधायक, सांसद और पथ निर्माण मंत्री के नाम पर कर दिया।

किसी गड्ढे को विधायक कुंदन कुमार कुंड, तो किसी को सांसद गिरिराज सिंह कुंड और किसी को मंत्री शैलेंद्र कुमार कुंड का नाम दिया। इस व्यंग्यात्मक प्रदर्शन के जरिए ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और विभाग का ध्यान सड़क की बदहाल स्थिति की ओर खींचा।