संवाद सूत्र, शाम्हो (बेगूसराय)। एक ओर सरकार नौनिहालों को कुपोषण और एनीमिया (रक्ताल्पता) से बचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर शाम्हो प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) में शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता और लापरवाही उजागर हुई है।

प्रखंड के सभी 18 विद्यालयों के बच्चों में वितरित की जाने वाली फेरस सल्फेट एंड फोलिक एसिड की हजारों गोलियां वितरण करने के बजाय बीआरसी परिसर स्थित बाथरूम और आसपास के कचरे में फेंक दी गई है। हैरानी की बात यह है कि कचरे में फेंकी गई इन दवाओं की एक्सपायरी डेट वर्ष 2027 तक है और इन पर बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (बीएमएसआइसीएल) का लोगो भी अंकित है। बाढ़ के दौरान डीएम के दौरे पर फेंकने की चर्चा मामला उजागर होने के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि बाढ़ के समय डीएम के संभावित दौरे के दौरान बीआरसी परिसर की आनन-फानन में साफ-सफाई कराई गई थी। इसी दौरान गोदाम में रखी इन गोलियों को बच्चों तक पहुंचाने के बजाय कचरे में फेंकवा दिया गया।

बीआरसी की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े किए सरलाही मध्य विद्यालय के एक शिक्षक ने भी दबी जुबान स्वीकार किया कि यह कारनामा बीआरसी स्तर से ही सफाई के दौरान किया गया है। इस मामले में विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने दवा के अभाव की बात कहकर बीआरसी की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुधास अंजनी मध्य विद्यालय, सरलाही के एचएम ने स्पष्ट किया कि उनके विद्यालय की दवा नहीं है। उन्हें इतनी कम मात्रा में दवा मिलती है कि वह बीच सत्र में ही खत्म हो जाती है। मध्य विद्यालय अकहा सह कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के प्राचार्य विनय सिंह ने बताया कि उन्हें केवल चार महीने का स्टॉक ही उपलब्ध कराया गया है। प्लस टू विद्यालय अकबरपुर बरारी के प्राचार्य कौशल प्रसाद सिंह ने कहा कि उनके विद्यालय का स्टॉक खत्म हो चुका है। उन्होंने शाम्हो के स्वास्थ्य प्रभारी डॉ. निशांत कुमार से संपर्क किया था, जिस पर बीआरसी को दवा उपलब्ध कराने का आश्वासन मिला है।