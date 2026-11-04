Bihar Politics: 'जनता को हंसने का मौका देते हैं सीएम', सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर का तंज

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) पर तीखा हमला बोला है।

मुख्यमंत्री के 'अपराध' और 'क्राइम' को लेकर दिए गए बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को नेता बनाएंगे तो उनसे ऐसी ही बातों की अपेक्षा रख सकते हैं। वे हर पांच-दस दिन पर जनता को हंसने और अपने समाज का मजाक उड़ाने का अवसर दे देते हैं।

पीके ने कहा कि गलती मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नहीं, बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने वालों की है। बिहार के लोगों ने जाति-धर्म में बंटकर मोदी और लालू के चक्कर में ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, जिन्हें अपराध और क्राइम का फर्क नहीं मालूम है।

बुधवार को दिनकर भवन बेगूसराय में जन सुराज के नवनियुक्त जिला एवं प्रखंड पदाधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने दो निर्दलीय विधान पार्षदों के भाजपा में शामिल होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दोनों की सदस्यता जाना तय है। उन्हें भाजपा की सरकार भी नहीं बचा सकती। उन्होंने इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि जन सुराज ने विधान परिषद के सभापति को पहले ही याचिका सौंप दी है।