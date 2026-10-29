बिहार में मिल गया BJP-JDU को हराने का फॉर्मूला, रोहिणी आचार्य ने PK के सामने रखी शर्त

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव के परिणामों के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की नेता रोहिणी आचार्य ने एक नया सियासी समीकरण सुझाया है।

सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा किए गए अपने संदेश में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को एकजुट होने की सलाह दी है।

उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एनडीए को मात देने के लिए यह गठबंधन सबसे असरदार साबित हो सकता है।

बताया ये फार्मूला

रोहिणी आचार्य ने कहा कि विपक्षी मतों का विभाजन हमेशा से भाजपा के पक्ष में जाता रहा है। यदि विपक्ष अपने सामाजिक और सियासी आधार को एकजुट रखते हुए ठोस रणनीति के साथ मैदान में उतरे, तो वोटों के बिखराव पर लगाम लगेगी और एनडीए को आसानी से शिकस्त दी जा सकेगी।