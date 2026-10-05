उत्तर से दक्षिण बिहार अब और करीब, 2400 करोड़ का नया मोकामा रेल पुल तैयार; 3 ट्रैक से दौड़ेंगी ट्रेनें

संवाद सूत्र, बरौनी (बेगूसराय)। गंगा नदी पर मोकामा में नवनिर्मित रेल पुल के चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच रेल संपर्क को नया विस्तार मिलेगा। सफर के साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस), पूर्वी सर्किल, कोलकाता, गुरु प्रकाश ने शनिवार एवं रविवार को माल और यात्री परिवहन के लिए बनाए गए नवनिर्मित पुल, राजेंद्रपुल-हाथीदह ऊपर तथा विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। सीआरएस से प्राधिकार प्राप्त होते ही नए पुल से रेल परिचालन संभव हो गया है।

24 सौ करोड़ की लागत से बनाया है पुल: करीब 24 सौ करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह नया रेल पुल वर्तमान राजेंद्र सेतु के समानांतर पटना छोर की तरफ करीब 50 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। पुल पर दोहरी रेल लाइन बिछाई गई है। पूरी परियोजना करीब 15.5 किलोमीटर लंबी है, इसमें गंगा नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल शामिल है।

मुख्य पुल में गंगा पर 17 स्टील स्पैन बनाए गए हैं। इसके अलावा 3.6 किलोमीटर लंबा रेल वायडक्ट भी परियोजना का हिस्सा है। परियोजना के तहत आठ लघु पुल, दो सड़क ऊपरी पुल और तीन रेल ओवर रेल का भी निर्माण किया गया है।

नए पुल की निर्माण योजना इस तरह तैयार की गई है कि मौजूदा राजेंद्र सेतु के एप्रोच में न्यूनतम बदलाव करना पड़े। पुल के उत्तर और दक्षिण छोर के स्टेशन भी मौजूदा रेल नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। उत्तर में हाथीदह, टाल और रामपुर डुमरा तथा दक्षिण में राजेंद्रपुल और बरौनी स्टेशन से इसका संपर्क रहेगा।