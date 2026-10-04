बलिया सियालदह और कटिहार टाटानगर आज रद, बरौनी जयनगर के रूट में भी बदलाव

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Indian Railways Update: दिनकर ग्राम सिमरिया और रजौड़ा उमापुर के बीच एनआई (नॉन-इंटरलोकिंग) कार्य के चलते रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन में बड़ा बदलाव किया है।

रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार पांच अक्टूबर को तीन प्रमुख ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह रद्द रहेगा। इसके अलावा कई अन्य रूटों पर भी असर पड़ा है।

ये ट्रेनें रहेंगी पूरी तरह रद

रद्द की गई ट्रेनों में 13106 बलिया-सियालदह एक्सप्रेस, 15233 कोलकाता-दरभंगा एक्सप्रेस और 28182 कटिहार-टाटानगर एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके साथ ही रविवार को भी 13166 सीतामढ़ी-कोलकाता और 13420 मुजफ्फरपुर-दरभंगा ट्रेन का परिचालन बंद रखा गया था, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।