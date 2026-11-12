'हिंदुओं को जातियों में बांटने की साजिश', UP चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे पर भड़के गिरिराज; अखिलेश पर भी निशाना

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। केंद्रीय मंत्री सह सांसद गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच तीसरे मोर्चा की घोषणा पर हमला बोला।

तीसरे मोर्चा को उन्होंने हिंदओं को जातियों में बांटने की साजिश करार दिया। उन्होंने हिंदू समाज के जातिगत विभाजन और मुस्लिम समाज के राजनीतिक एकीकरण का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष की राजनीति पर सवाल खड़ा किया। साथ ही, संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। बेगूसराय स्थित रसियन गेस्ट हाउस में गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेज और मुगलों ने हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम किया था। बाद में नेहरू के दौर में भी हिंदुओं को जातियों में खड़ा किया गया। आज स्थिति यह है कि हर जाति का राजनीतिकरण हो रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ सनातनियों को जातियों में बांटने की राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज का कट्टरवादी एकीकरण और ईसाइयों का विस्तारवादी रुख सामने आ रहा है। मंत्री ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे सांसद को मणिपुर की तीन महत्वपूर्ण चुनावी समितियों में शामिल किए जाने के सवाल पर कहा कि बेटियों के साथ कथित उत्पीड़न के मामले में लगे आरोप कांग्रेस को दिखाई नहीं देते।

गिरिराज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसे लोगों को महत्व दे रही है, जिन पर उत्पीड़न, देशद्रोह और देश तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में अर्थव्यवस्था कहां थी और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय देश की स्थिति क्या थी। इसकी तुलना की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित पूरी दुनिया भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति पर नजर रख रही है। पेट्रोल की कीमत, विदेशी मुद्रा भंडार और रक्षा क्षेत्र में निर्यात का जिक्र करते हुए कहा कि भारत चिप से लेकर शिप तक में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार पहले की तुलना में दोगुना हो चुका है।