टीम पहुंची तो खिड़की से बाहर चली गई रिश्वत की रकम, लेकिन बेगूसराय में नोटों ने ही कर दिया खेल खत्म

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। निगरानी टीम की दबिश पड़ते ही रिश्वत की रकम बचाने के लिए सहायक कर आयुक्त कार्यालय की खिड़की से नोटों की गड्डी बाहर फेंक दी गई।

हालांकि, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम पहले से ही नोटों के नंबर अंकित कर चुकी थी। बाहर फेंकी गई रकम को बरामद कर नोटों के नंबर का मिलान किया गया तो वही नोट निकले।

इसके बाद निगरानी टीम ने सहायक कर आयुक्त प्रकाश चंद्र मोहन और कार्यालय के डाटा ऑपरेटर संतोष झा को गिरफ्तार कर लिया।

कार्रवाई मंगलवार को बेगूसराय स्थित सहायक कर आयुक्त कार्यालय में हुई। निगरानी डीएसपी सतीश चंद्र माधव के नेतृत्व में गठित धावा दल ने शिकायत के सत्यापन और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कार्रवाई की।

जीएसटी मामले को सैटल करने के नाम पर मांगे थे 50 हजार

भगवानपुर थाना क्षेत्र के रूदौली निवासी तथा विश्वनाथ नगर के कृष्णा मार्केट स्थित रोजी गारमेंट्स के प्रोपराइटर ज्योति कुमार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत की थी।

शिकायत के अनुसार, नियमित रूप से जीएसटी जमा करने के बावजूद उन्हें 3.84 लाख रुपये की मांग करते हुए नोटिस दिया गया था। मामले को निपटाने के लिए संपर्क करने पर उन्हें कार्यालय के डाटा ऑपरेटर से बात करने को कहा गया।