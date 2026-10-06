बेगूसराय में निगरानी का शिकंजा: 25 हजार घूस लेते असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार, खिड़की से फेंकी नोटों की गड्डी

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने मंगलवार को बेगूसराय में बड़ी कार्रवाई की। निगरानी टीम ने वाणिज्य कर (सेल टैक्स) कार्यालय में 25 हजार रुपये रिश्वत लेते असिस्टेंट कमिश्नर और डेटा ऑपरेटर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश चंद्र मोहन और डेटा ऑपरेटर संतोष कुमार झा के रूप में हुई है। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, विश्वनाथ नगर स्थित कृष्णा मार्केट में रोजी गारमेंट्स नाम से कपड़े की दुकान है। दुकान के प्रोपराइटर ज्योति कुमार ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत निगरानी विभाग से की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी विभाग ने मामले को सही पाते हुए कार्रवाई की योजना बनाई।