खराब फोन और चार्जर को कूड़ेदान में मत फेंकिए; बेगूसराय के इस स्कूल से सीखिए ई-वेस्ट का सही मतलब

डिजिटल डेस्क, बेगूसराय। हम सभी अपने घरों में साफ-सफाई करते हैं और कूड़ा डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का खराब चार्जर, टूटा हुआ फोन या फ्यूज हो चुका बल्ब किस कचरे के डिब्बे में जाना चाहिए, इसे ई-वेस्ट कहते हैं और इसे सामान्य कूड़े के साथ फेंकना हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इसी खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए बेगूसराय के एक स्कूल में बहुत ही अनोखी पहल की गई है।

खराब फोन और चार्जर को कूड़े में न फेंके बेगूसराय के बरौनी स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय,पिपरा देवस में शिक्षक रितेश सर ने अपने बच्चों को ई-वेस्ट के प्रति जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। उन्होंने स्कूल में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया, जिसका मकसद बच्चों को यह समझाना था कि खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कैसे और कहां फेंकना चाहिए। उन्होंने बच्चों को समझाया कि कोई भी पुराना मोबाइल, बैटरी, चार्जर, इयरफोन या बल्ब सामान्य कचरा नहीं है, इसलिए इसे अन्य कूड़े के साथ नहीं फेंकना चाहिए। रुक्सार और ईशा ने समझाया ई-वेस्ट का मतलब इस अभियान में स्कूल के बच्चों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कक्षा की दो छात्राओं, रुक्सार और ईशा ने ई-वेस्ट के बारे में अपनी समझ को बहुत ही आसान शब्दों में साझा किया।

रुक्सार ने बताया कि ई-वेस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। जैसे कि पुराने मोबाइल, पुराने चार्जर, पुराने बल्ब, मिक्सर, टीवी, और इयरफोन। इन बच्चियों ने अपने घर और आस-पास से कुछ पुराना ई-कचरा भी इकट्ठा किया था, जिसमें खराब चार्जर, बल्ब, इयरबड और एक पुराना फोन शामिल था।