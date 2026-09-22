बेगूसराय में सरपंच निकला शराब तस्कर: फोन-पे पर पेमेंट लेते ही जाल में फंसा, साथी भी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, चेरिया बरियारपुर (बेगूसराय)। शराब तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई में सोमवार की शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्राहक बनकर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने शराब लेकर आए सकरबासा पंचायत के सरपंच श्यामल कुमार पासवान को रंगेहाथ दबोच लिया।

टीम ने मौके से उसके सहयोगी मनीष कुमार पासवान को भी पकड़ लिया। कार्रवाई उत्पाद थाना मंझौल की दारोगा सिंपी कुमारी के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने शराब पहुंचाने में प्रयुक्त सरपंच की स्कूटी भी जब्त कर ली है।