भरे मंच पर डांसर को मारा थप्पड़, विरोध करने पर दर्शकों की ओर तानी पिस्टल; बेगूसराय में दारोगा का वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पानगाछी चौक स्थित वैष्णवी दुर्गा स्थान में नवरात्रि के अवसर पर आयोजित जागरण कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद का मामला सामने आया है।

कार्यक्रम से संबंधित एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है।

महिला डांसर ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम बंद कराने पहुंचे दरोगा ने मंच पर आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया।

वहीं, विरोध कर रहे लोगों की ओर सरकारी पिस्टल तानने का आरोप भी लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष ने जांच के आदेश दिए हैं।

जांच के बाद होगी कार्रवाई

पुलिस कार्यालय की ओर से 21 अक्टूबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के संबंध में पूरे मामले की विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-01 प्रशांत कुमार को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कार्यक्रम बंद कराने के दौरान विवाद जानकारी के अनुसार, 19 और 20 अक्टूबर की दरमियानी रात पानगाछी स्थित वैष्णवी दुर्गा स्थान के पूजा पंडाल में जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान डांस प्रस्तुति चल रही थी। इसी बीच देर रात करीब तीन बजे दरोगा कार्यक्रम बंद कराने पहुंचे। महिला कलाकार का कहना है कि पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर उन्होंने डांस रोक दिया था। इसके बाद जब वह जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उन्हें थप्पड़ मार दिया गया। कलाकार ने अपने आयोजक के साथ भी बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाया है।