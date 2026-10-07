बेगूसराय बस स्टैंड के पास फायरिंग, कुख्यात को बनाया निशाना; फल दुकानदार भी घायल

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास बुधवार की सुबह बाइक सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दहशत फैला दी। गोलीबारी में शराब, जुआ का धंधा करने वाले गाछी टोला निवासी मनोज पासवान और दुकान खोल रहे फल विक्रेता अर्जुन साह गोली लगने से घायल हो गए।

दोनों का अलग-अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार बदमाशों ने मनोज पासवान के घर के पास करीब तीन राउंड फायरिंग की। बस पड़ाव के समीप मनोज पासवान के दिखाई देते ही बदमाशों ने गोलियां चला दीं। इसी दौरान दुकान खोल रहे फल विक्रेता अर्जुन साह को गोली लग गई। घायल अर्जुन साह का इलाज कल्पना नर्सिंग होम में चल रहा है, जबकि मनोज पासवान का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों के बीच एक बस खलासी के भी घायल होने की चर्चा है, हालांकि पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।