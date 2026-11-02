50000 की डिमांड, 29000 में डील..., बेगूसराय में रिश्वत लेते साहेबपुर कमाल थाने के ASI रंगे हाथ गिरफ्तार

संवाद सूत्र, साहेबपुर कमाल (बेगूसराय)। शराब तस्करी के मामले से नाम हटाने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में साहेबपुर कमाल थाने में पदस्थापित एएसआई चंदन कुमार झा सोमवार को निगरानी के जाल में फंस गए।

पटना से पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने प्रखंड मुख्यालय के समीप एक फोटो स्टेट दुकान के पास ट्रैप की कार्रवाई करते हुए उन्हें 29 हजार रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम उन्हें बेगूसराय ले आई, जहां सर्किट हाउस में उनसे पूछताछ की जा रही है।

मामले की शुरुआत साहेबपुर कमाल गांव के वार्ड संख्या आठ निवासी स्व. विशेश्वर यादव के पुत्र अमित कुमार की शिकायत से हुई। अमित कुमार ने निगरानी थाना पहुंचकर शिकायत अंकित कराई थी कि शराब तस्करी से जुड़े एक मामले में उनका नाम हटाने के एवज में एएसआई चंदन कुमार झा उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। अमित कुमार का कहना है कि जिस चार पहिया वाहन को शराब तस्करी के मामले में जब्त किया गया था, उसे वह जब्ती से पहले ही बेच चुके थे। वाहन बिक्री से संबंधित स्टांप पेपर भी उनके पास मौजूद है।