मेले से लौटकर खाने का था वादा, घर पहुंची बेटे की लाश; बांका में 22 वर्षीय युवक के मर्डर से सनसनी

संवाद सहयोगी, चांदन (बांका)। देवघर मेला देखकर आते हैं, फिर खाना खाएंगे। घर से निकलते समय रोशन यादव ने परिवार से यही कहा था। घरवालों को क्या पता था कि उनका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा।

सोमवार की शाम देवघर के रांगा मोड़ पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जिस घर में दुर्गापूजा की खुशियां थीं, वहां मंगलवार को बेटे की लाश पहुंचते ही चीत्कार गूंजने लगी।

गोड़ियारी गांव निवासी नागो यादव का 22 वर्षीय पुत्र रोशन देवघर में रहकर बीए की पढ़ाई कर रहा था। दो भाइयों में बड़ा रोशन पढ़ाई में तेज था। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं।

पिता को भरोसा था कि बेटा पढ़-लिखकर परिवार का सहारा बनेगा और घर की जिम्मेदारियां संभालेगा। कॉलेज की छुट्टी में वह घर आया था। सोमवार सुबह मेला देखने देवघर गया, लेकिन वहां से उसकी मौत की खबर आई।

रात करीब नौ बजे परिवार को सूचना मिली कि रोशन को गोली लगी है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। स्वजन अनहोनी की आशंका के बीच देवघर पहुंचे तो पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है