संवाद सूत्र, बांका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार ने दिल्ली को रोमांचक मुकाबले में दो विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। बुधवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में खेले गए इस मुकाबले में बांका के ऑलराउंडर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा।

गेंद और बल्ले दोनों से बेहतरीन खेल दिखाने वाले राघवेंद्र को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। मुकाबले में पहले गेंदबाजी करते हुए राघवेंद्र ने अपने चार ओवर में 44 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया।

15 गेंदों पर बनाए 25 रन उन्होंने दिल्ली के शतकवीर यश धुल, आईपीएल में खेल चुके अनुभवी बल्लेबाज नीतीश राणा और अर्धशतक जड़ने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज टीएस दहिया को पवेलियन भेजा। उनकी गेंदबाजी ने दिल्ली की बल्लेबाजी को झटका दिया।