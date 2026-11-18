जागरण संवाददाता, पटना। मैदान पर जज्बा बड़ा हो, तो चर्चित नाम भी बौने साबित हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सैयद मुश्ताक अली टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता के एलीट वर्ग मुकाबले में बुधवार को बिहार ने इसे सच साबित कर दिखाया है।

बिहार ने टूर्नामेंट का बड़ा उलटफेर करते हुए खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही मजबूत दिल्ली को रोमांचक मुकाबले में दो विकेट से शिकस्त दे दी। 225 रनों का लक्ष्‍य 20वें ओवर में क‍िया हासिल दिल्ली के 225 रनों के बड़े लक्ष्य को बिहार ने 19.5 ओवर में हासिल कर जीत दर्ज की। कागजों पर दिल्ली की टीम बेहद मजबूत नजर आ रही थी। टीम में आईपीएल का अनुभव रखने वाले नीतीश राणा, प्रियांश आर्या, सुयश शर्मा, दिग्वेश राठी, यश ढुल और हिम्मत सिंह जैसे नाम शामिल थे। वैभव सूर्यवंशी की गैर मौजूदगी में उतरी बिहार की टीम के 11 खिलाड़ियों में एक भी आइपीएल खेलने वाला चेहरा नहीं था। दिल्‍ली की ओर से यश ढुल ने लगाया शतक पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने यश ढुल के शतक (125) और तेजस्वी दहिया के अर्धशतक (51) की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 224 रनों का स्कोर खड़ा किया और बिहार के सामने 225 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।