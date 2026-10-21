Banka News: पुनसिया हॉल्ट के विस्तार को मंजूरी, धौनी में कविगुरु एक्सप्रेस के स्टॉपेज की जगी आस

संवाद सूत्र, रजौन (बांका)। धोरैया विधानसभा क्षेत्र में रेल यात्री सुविधाओं के विस्तार की दिशा में विधायक मनीष कुमार की पहल रंग लाती दिख रही है।

विधायक द्वारा पूर्व रेलवे के मालदा मंडल को भेजे गए पत्र पर रेलवे प्रशासन ने बिंदुवार जवाब दिया है। अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरेंद्र कुमार मौर्य ने पत्र जारी कर विभिन्न मांगों पर जानकारी दी है।

रेलवे के अनुसार, पुनसिया हॉल्ट के प्लेटफॉर्म के विस्तार और ऊंचाई बढ़ाने के कार्य को स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए जीएम/पीए स्तर से आवश्यक अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है।

वहीं, धौनी स्टेशन पर कविगुरु एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के ठहराव की मांग पर रेलवे ने बताया कि कविगुरु एक्सप्रेस के ठहराव की अनुशंसा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ जोनल मुख्यालय भेज दी गई है। हालांकि, ठहराव पर अंतिम निर्णय होना बाकी है।