छठ-दिवाली पर छपरा होकर चलेगी चंडीगढ़-बरौनी स्पेशल ट्रेन, 23 अक्टूबर से 6 फेरों के लिए होगा परिचालन

जागरण संवाददाता, छपरा। त्योहारों में घर आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने छपरा होकर चंडीगढ़-बरौनी साप्ताहिक आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन के परिचालन से छपरा, सीवान, सोनपुर और हाजीपुर के यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। गाड़ी दोनों दिशाओं में छह-छह फेरों के लिए चलाई जाएगी।

चंडीगढ़ से शुक्रवार को खुलेगी ट्रेन 04536 चंडीगढ़-बरौनी त्योहार स्पेशल 23 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चंडीगढ़ से रात 11:45 बजे खुलेगी। अगले दिन छपरा रात 8:30 बजे पहुंचेगी। इसके बाद सोनपुर रात 9:50 बजे, हाजीपुर 10:05 बजे और शाहपुर पटोरी 11:02 बजे पहुंचेगी। तीसरे दिन बरौनी रात 12:30 बजे पहुंचेगी।