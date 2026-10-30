असली बना दारोगा; नकली बना बांका में सरकारी टीचर, 10 साल तक बंद रहा वेतन और अब सेवा से छुट्टी

जागरण संवाददाता, बांका। रांची में पदस्थापित पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नाम-पते का इस्तेमाल कर शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाले फर्जी व्यक्ति को शिक्षा विभाग बांका ने शुक्रवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

मामला संज्ञान में आने के बाद से ही शिक्षा विभाग ने पिछले 10 साल से उसका वेतन बंद कर रखा था। जिला शिक्षा पदाधिकारी देवनारायण पंडित की ओर से जारी कार्यालय आदेश में उन्हें तत्काल प्रभाव से सहायक शिक्षक के पद से बर्खास्त किया गया है। मनोज कुमार वर्तमान में अभी बाराहाट के प्रोन्नत मध्य विद्यालय नगरी जानूकित्ता में कार्यरत थे।

विभागीय आदेश के अनुसार, मनोज कुमार पर 1994 में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के नाम, पता और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का फर्जी इस्तेमाल कर नौकरी प्राप्त करने का आरोप था। इस मामले में मोहनपुर थाना में कांड संख्या 216/23 दर्ज है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सीसीआर रांची की ओर से भी इस संबंध में जांच की गई थी। मामले में पुलिस की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और विभागीय जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पाया गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में मूल रूप से सफल अभ्यर्थी मनोज कुमार ने परीक्षा में सफलता के बाद शिक्षक पद पर योगदान नहीं किया, बल्कि वर्ष 1994 में बिहार पुलिस सेवा में आरक्षी अवर निरीक्षक के पद पर योगदान कर लिया।

इसके बावजूद उनके नाम और प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल कर बांका में कोई फर्जी मनोज कुमार बनकर शिक्षक की नौकरी करने लगा। विभाग ने मांगे थे मूल दस्तावेज विभाग ने संबंधित शिक्षक से शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, मैट्रिक और इंटर के प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा अन्य मूल दस्तावेज मांगे थे। निर्धारित प्रक्रिया के तहत कई बार सूचना देने के बाद भी वे संतोषजनक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। विभागीय जांच में उपलब्ध अभिलेखों और पते में भी विसंगतियां पाई गईं।