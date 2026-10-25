गूगल सहित 11 कंपनियों के साथ शिक्षा विभाग का करार, बिहार में टीचरों को मिलेगी AI और IT की स्पेशल ट्रेनिंग

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षकों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रशिक्षण के लिए शिक्षा विभाग ने आईटी क्षेत्र की 11 बड़ी कंपनियों के साथ करार किया है।

इसमें गूगल एजुकेशन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के कौशल विकास महकमे से भी इस क्षेत्र में मदद मिलेगी।

शिक्षा विभाग ने हाल ही में यह तय किया है कि अगले शैक्षिक सत्र से सभी सरकारी विद्यालयों कक्ष छह से कंप्यूटर की पढ़ाई को अनिवार्य किया जाएगा।

विद्यालयों में आईटी से जुड़ी आधारभूत संरचना भी होगी विकसित

आईटी कंपनियों की मदद से विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी आधारभूत संरचना भी विकसित होगी। इसके तहत सात सौ मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लास का निर्माण भी किया जाना है। मॉडल स्कूलाें के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।