BPSC TRE 4: बिहार टीचर भर्ती के लिए 21 सितंबर से आवेदन शुरू होने की उम्मीद, आयोग ने X पर किया ट्वीट, देखें डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार टीचर भर्ती (BPSC TRE 4) 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) द्वारा X अकाउंट पर ट्वीट कर आवेदन शुरू होने की संभावित तिथि की जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार टीचर भर्ती के लिए 21 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किये जा सकते हैं।

संशोधित अधिसूचना भी होगी जारी आयोग की ओर से आवेदन शुरू होने के साथ ही संशोधित नोटिफिकेशन जारी करने की जानकारी भी दी है। ऐसे में उम्मीद है कि आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगो को माना जा सकता है।

नोटिफिकेशन में दी गई ये डिटेल बीपीएससी द्वारा साझा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि "विज्ञापन संख्या-14/2026, चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (TRE-4.0) के तहत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु संशोधित विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन में आवश्यक संशोधनोपरान्त विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया दिनांक-21.09.2026 से प्रारंभ होने की संभावना है।"