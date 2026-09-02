Bihar Librarian Vacancy 2026: बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन 1 अक्टूबर से, पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती का रास्ता होगा साफ

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) को "विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026" (BSEB LET) आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बिहार बोर्ड ने इस पर अमल करते हुए आवेदन की तिथियों के साथ ही एग्जाम डेट को भी घोषित कर दिया गया है।

सरकारी लाइब्रेरियन बनने के लिए पात्रता परीक्षा में भाग लेना जरूरी आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा सरकारी लाइब्रेरियन बनने के लिए स्कूल लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट/ LET को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में उम्मीदवार लाइब्रेरियन भर्ती में शामिल होने के लिए इस पात्रता परीक्षा में अवश्य भाग लें।

इन डेट्स में कर सकेंगे आवेदन बिहार बोर्ड की ओर से विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। उम्मीदवार आवेदन पत्र बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकेंगे। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन के लिए फीस इत्यादि की जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर साझा की जाएगी।