Bihar Librarian Vacancy 2026: बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन 1 अक्टूबर से, पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती का रास्ता होगा साफ
बिहार में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन 1 अक्टूबर से लिए जायेंगे। सरकारी लाइब्रेरियन बनने के लिए इस परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है।
HighLights
बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए 1 अक्टूबर से आवेदन होंगे स्टार्ट।
19 नवंबर से परीक्षा होगी स्टार्ट।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) को "विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026" (BSEB LET) आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बिहार बोर्ड ने इस पर अमल करते हुए आवेदन की तिथियों के साथ ही एग्जाम डेट को भी घोषित कर दिया गया है।
सरकारी लाइब्रेरियन बनने के लिए पात्रता परीक्षा में भाग लेना जरूरी
आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा सरकारी लाइब्रेरियन बनने के लिए स्कूल लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट/ LET को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में उम्मीदवार लाइब्रेरियन भर्ती में शामिल होने के लिए इस पात्रता परीक्षा में अवश्य भाग लें।
इन डेट्स में कर सकेंगे आवेदन
बिहार बोर्ड की ओर से विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। उम्मीदवार आवेदन पत्र बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकेंगे। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन के लिए फीस इत्यादि की जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर साझा की जाएगी।
कब होगी परीक्षा
बिहार बोर्ड की ओर से आवेदन तिथियों के साथ ही परीक्षा तिथि को भी घोषित कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवार इस डेट को ध्यान में रखकर अभी से एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें ताकी आसानी से इस पात्रता परीक्षा को पास कर सकेंगे। एग्जाम के लिए संभावित परीक्षा तिथि 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है।
लाइब्रेरियन भर्ती के लिए पात्रता
- लाइब्रेरियन पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने 45 फीसदी अंकों के साथ लाइब्रेरी साइंस (पुस्तकालय विज्ञान) से स्नातक किया हो।
- आरक्षित वर्ग, दिव्यांग एवं महिला उम्मीदवारों को 5% की छूट दी गई है अर्थात इस श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों ने स्नातक 40 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो।
- इसके अलावा अभ्यर्थी का पात्रता परीक्षा पास होना आवश्यक है।
- अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नई नियमावली के तहत इस भर्ती की बहाली में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- भर्ती में नए रूल के अनुसार कुल पदों में 35 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकते हैं।
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