MP SI Vacancy 2026: एमपी पुलिस एसआई एवं सूबेदार भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 9 सितंबर से होंगे स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से सब-इंस्पेक्टर (SI) एवं सूबेदार के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी जिसके बाद योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

शैक्षिक योग्यता एमपी एसआई एवं सूबेदार भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन (स्नातक) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एसआई आयुध पदों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं उपनिरीक्षक (फोटो/ क्यूडी/ अंगुल चिन्ह) के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथ से स्नातक किया हो।

आयु सीमा भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 33/ 38 साल से ज्यादा न हो। ऊपरी उम्र में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को छूट मिलेगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 10 नवंबर 2025 के अनुसार होगी। उम्र की गणना 23 सितंबर 2026 के अनुसार होगी।