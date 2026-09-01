IBPS RRB 2026: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में क्लर्क-ऑफिस असिस्टेंट के 13441 पदों पर आवेदन स्टार्ट, स्नातक पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से देश की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में क्लर्क-ऑफिस असिस्टेंट के 13441 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 1 सितंबर 2026 से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी युवा स्नातक उत्तीर्ण हैं और बैंक में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल साइट ibps.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 21 सितंबर 2026 निर्धारित है।

विभिन्न क्षेत्रों में ग्रेजुएट युवा भर्ती में ले सकते हैं भाग इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का पदानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स/ संचार/ कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक/ CA/ MBA/ बैचलर डिग्री इन लॉ (LLB)/ कृषि/ बागवानी/ डेयरी/ पशु / पशु चिकित्सा विज्ञान/ इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त होना चाहिए।

इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट पदों पर आवेदन के लिए न्यूतनम आयु 18 एवं अधिकतम 28 वर्ष, ऑफिसर स्केल I पदों पर आवेदन के लिए आयु 18 से 30 वर्ष, सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल II पदों के लिए 21 से 32 साल एवं सीनियर मैनेजर स्केल III पदों के लिए आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी।