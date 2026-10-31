बांका में नई कार की डिलीवरी देने जा रहे ड्राइवर की पोखर में डूबने से मौत, अन्य की तलाश में जुटी NDRF टीम

संवाद सूत्र, रजौन (बांका)। रजौन थाना क्षेत्र के खुशालपुर बहियार स्थित भदैई पोखर में शुक्रवार की देर रात अनियंत्रित होकर गिरी महिंद्रा कार को बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। उसकी पहचान शनिवार को पूर्णिया जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के सुकसैना गांव निवासी कमल किशोर ठाकुर (45) के रूप में हुई है।

वह धनबाद से नई महिंद्रा 3XO कार लेकर पूर्णिया स्थित ब्रजेश ऑटोमोबाइल शोरूम में डिलीवरी देने जा रहा था। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर पोखर में जा गिरी। कार में अन्य लोगों के सवार होने की आशंका कार से चालक का शव बरामद होने के बाद शनिवार को बांका सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। हादसे में कार में अन्य लोगों के सवार होने की भी आशंका जताई जा रही है। इधर स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि चालक ने रास्ते में कुछ यात्रियों को भी कार में बैठा लिया था। इसी आशंका को देखते हुए पोखर में अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

घटनास्थल पर अजगैबीनाथ धाम से एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर बचाव अभियान चला रही है। पोखर में 20 फीट से अधिक पानी होने के कारण तलाशी अभियान में परेशानी हो रही है। टीम के पहुंचने में करीब सात घंटे लगने को लेकर भी स्थानीय लोगों में नाराजगी है।