अंधेरे में बेकाबू होकर गहरे तालाब में जा गिरी स्कॉर्पियो! बांका में बड़ा हादसा, एक की मौत, 4 लोगों के लिए रेस्क्यू

संवाद सूत्र, रजौन (बांका)। Banka Scorpio Accident Rajaun: भागलपुर-बौंसी मुख्य मार्ग पर बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र स्थित रायपुरा केमिकल फैक्ट्री के समीप शुक्रवार की देर रात एक भीषण और हृदयविदारक सड़क दुर्घटना घटित हो गई। तेज रफ्तार में जा रही एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो अचानक संतुलन खोते हुए सिंहनान गांव जाने वाली लिंक रोड के किनारे स्थित गहरे तालाब में सीधे जा गिरी।

हादसे की आवाज इतनी भयावह थी कि आसपास के गांवों में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रारंभिक सूचना के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो में करीब पांच लोग सवार थे। पानी गहरा होने के कारण गाड़ी गिरते ही कुछ ही पलों में पूरी तरह जलमग्न हो गई, जिससे उसमें सवार लोगों को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिल सका।

एक शव बरामद, अन्य सवारियों की तलाश में जुटा प्रशासन घटना की सूचना मिलते ही रजौन थाना की पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थानीय तैराकों और ग्रामीणों की मदद से तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया।

काफी मशक्कत और कड़ी जद्दोजहद के बाद तालाब के पानी से एक व्यक्ति का शव बाहर निकाला जा सका। आशंका जताई जा रही है कि वाहन में सवार अन्य चार लोग भी तालाब के गहरे दलदल और पानी में समा गए हैं। बरामद शव की शिनाख्त कराने और वाहन की पहचान करने की कोशिशें की जा रही हैं।

अंधेरा और तालाब के गड्ढे बने रेस्क्यू में चुनौती, NDRF की तैयारी हादसा देर रात होने के कारण राहत और बचाव कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तालाब में अत्यधिक गहराई, कई जगह गड्ढे और पानी के भीतर कीचड़ होने के चलते स्थानीय स्तर पर गोताखोरों को गाड़ी तक पहुंचने में काफी जोखिम उठाना पड़ रहा है। मौके पर रोशनी के लिए अतिरिक्त लाइटों और जनरेटर की व्यवस्था कराई गई है।