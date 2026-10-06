पढ़ाई के दौरान हुआ प्यार फिर रचाई शादी: बांका में दूल्हे की पोल खोलने पहुंची पहली पत्नी, 1 घंटे तक हंगामा

संवाद सूत्र, बांका। प्रेम विवाह का ऐसा जुनून सवार हुआ कि पहले से शादीशुदा युवक ने सोमवार को दूसरी युवती से शादी कर ली। युवक के बच्चे भी हैं। दूसरी ओर, इसकी जानकारी मिलते ही पहली पत्नी जोगडीहा चौक पहुंच गई और विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते चौक पर लोगों की भीड़ जुट गई और करीब एक घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा।

बताया जाता है कि दूसरी शादी करने वाली युवती बांका के एक गांव की छात्रा है। पढ़ाई के सिलसिले में बांका आने-जाने के दौरान उसकी युवक से जान-पहचान हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। सोमवार को दोनों ने शादी कर ली। इसकी भनक लगते ही युवक की पहली पत्नी मौके पर पहुंच गई और शादी का विरोध शुरू कर दिया।