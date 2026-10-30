बिहार राज्य विद्यालय वॉलीबॉल में भागलपुर बना अंडर-19 चैंपियन; एकलव्य ने अंडर-14 और 17 का खिताब जीता, RMK बना साक्षी

जागरण संवाददाता, बांका। Bihar State School Volleyball Championship 2026: खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राज्य स्तरीय मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बांका स्थित ऐतिहासिक आरएमके इंटर स्कूल मैदान में आयोजित तीन दिवसीय बिहार राज्य विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुक्रवार को बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबलों के साथ समापन हो गया।

प्रतियोगिता के अंतिम दिन तीनों आयु वर्गों (अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19) के खिताबी मुकाबले खेले गए। इसमें भागलपुर की टीम ने अंडर-19 में अपनी बादशाहत साबित की, जबकि अंडर-14 और अंडर-17 दोनों वर्गों में एकलव्य की टीमों ने शानदार दबदबा बनाते हुए दोहरी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

समापन सत्र में जब विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को मेडल और चमचमाती ट्रॉफियां प्रदान की गईं, तो पूरा खेल मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अंडर-19 फाइनल: भागलपुर ने पटना को 2-0 से धोया प्रतियोगिता का सबसे बहुप्रतीक्षित और मुख्य आकर्षण अंडर-19 बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला रहा, जिसमें भागलपुर और राजधानी पटना की टीमें आमने-सामने थीं। मुकाबले की शुरुआत से ही भागलपुर के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल और बेहतरीन सर्विस का प्रदर्शन किया।

शानदार टीम समन्वय, सटीक स्मैश और मजबूत डिफेंस की बदौलत भागलपुर ने पटना को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और सीधे सेटों में 2-0 से शिकस्त देकर राज्य चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। बिहार राज्य विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता: फाइनल परिणाम आयोजन स्थल: आरएमके इंटर स्कूल मैदान, बांका (तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता)

अंडर-19 वर्ग: विजेता: भागलपुर (पटना को 2-0 से सीधे सेटों में हराया), उपविजेता: पटना

अंडर-17 वर्ग: विजेता: एकलव्य, उपविजेता: मुंगेर

अंडर-14 वर्ग: विजेता: एकलव्य, उपविजेता: पटना अंडर-14 और अंडर-17 में रहा एकलव्य की टीम का जलवा अंडर-17 बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले में एकलव्य और मुंगेर की टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। दोनों तरफ से एक-एक अंक के लिए जोरदार संघर्ष हुआ, लेकिन निर्णायक क्षणों में बेहतर खेल कौशल का परिचय देते हुए एकलव्य की टीम ने मुंगेर को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया।

वहीं, अंडर-14 आयु वर्ग के फाइनल में एकलव्य की युवा टीम ने पटना के खिलाफ संतुलित खेल दिखाया और विपक्षी टीम को दबाव में रखते हुए आसान जीत दर्ज की। इस तरह एकलव्य की टीम ने प्रतियोगिता के दो वर्गों में चैंपियन बनने का दोहरा कीर्तिमान स्थापित किया।

पदकों और ट्रॉफियों से नवाजे गए होनहार खिलाड़ी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि संजीव कुमार सिंह एवं बांका के जिला खेल पदाधिकारी (DSO) विनीत सिन्हा उपस्थित रहे। अतिथियों ने विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और आकर्षक शील्ड देकर सम्मानित किया।