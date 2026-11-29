संवाद सूत्र, बांका। भागलपुर-बांका स्टेट हाईवे (एसएच-25) पर टोल वसूली शुरू करने की तैयारी अब एक कदम और आगे बढ़ गई है। इस मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) सिस्टम लगाने के लिए हरियाणा के फरीदाबाद की कंपनी वान इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड तकनीकी निविदा में सफल रही है।

कंपनी को तकनीकी रूप से योग्य घोषित करते हुए उसकी वित्तीय निविदा खोलने का निर्देश दिया गया है। निविदा की शर्तों के अनुसार, सिस्टम लगाने और चालू करने के लिए एजेंसी को 70 दिनों का समय निर्धारित किया गया है।

बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (BSRDCL), पटना की ओर से भेजी गई तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर पथ निर्माण विभाग की विभागीय निविदा समिति ने यह निर्णय लिया। इस कार्य के लिए एकमात्र कंपनी वान इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने निविदा में भाग लिया था। समिति की जांच में कंपनी की ओर से जमा किए गए दस्तावेज और तकनीकी योग्यता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। इसके बाद उसे तकनीकी निविदा में सफल घोषित किया गया है।