छठ के खरना को लेकर बांका में 58 हजार लीटर दूध और 5 क्विंटल घी की बुकिंग: झारखंड के चार जिलों में भी होगी आपूर्ति

संवाद सहयोगी, बांका। Sudha Dairy Chhath Puja Kharna Milk Supply: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बाजार में दूध और शुद्ध घी की मांग में जबरदस्त तेजी आ गई है। चार दिवसीय अनुष्ठान के दूसरे दिन शनिवार को खरना का महाप्रसाद तैयार करने के लिए बांका स्थित सुधा डेयरी में दूध की अग्रिम बुकिंग का नया रिकॉर्ड बना है। इस बार डेयरी को करीब 58 हजार लीटर दूध की एडवांस बुकिंग मिली है।

खास बात यह है कि बांका डेयरी से ही पड़ोसी राज्य झारखंड के चार प्रमुख क्षेत्रों में भी खरना के लिए दूध की आपूर्ति की जाएगी। वहीं, खरना के प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री की तैयारी के लिए पांच क्विंटल शुद्ध घी की भी अग्रिम बुकिंग हुई है। अकेले बांका शहर के लिए 20 हजार लीटर से अधिक दूध सुरक्षित किया गया है।

देर रात से शुरू हुई दूध की पैकिंग सुधा डेयरी के मार्केटिंग ऑफिसर कमलेश कुमार झा ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दूध और घी की मांग काफी अधिक है। सभी निर्धारित केंद्रों पर समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार की देर रात से ही दूध की पैकिंग शुरू कर दी गई है। दुग्ध समितियों को भी समय पर दूध उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि पांच क्विंटल शुद्ध घी की मांग भी प्राप्त हुई है, जिसकी आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

बांका सुधा डेयरी (छठ खरना आपूर्ति) कुल अग्रिम दूध बुकिंग: लगभग 58,000 लीटर

शुद्ध घी की बुकिंग: 5 क्विंटल (500 किलोग्राम)

झारखंड में आपूर्ति क्षेत्र: देवघर, दुमका, बासुकीनाथ और गोड्डा

बांका जिले के रूटवार दूध आवंटन: बांका शहरी क्षेत्र: 20,240 लीटर श्याम बाजार रूट: 14,344 लीटर बेलहर रूट: 3,575 लीटर कटोरिया रूट: 2,438 लीटर

खरना को लेकर बांका डेयरी से झारखंड के देवघर, दुमका, बासुकीनाथ और गोड्डा में भी दूध भेजा जाएगा। इसके लिए विशेष परिवहन और आपूर्ति व्यवस्था तैयार कर ली गई है, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में छठ व्रतियों को दूध की किसी प्रकार की कमी न हो।