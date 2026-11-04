बांका SP का कड़ा एक्शन! शराब पीने और अनुशासनहीनता में हवलदार व महिला सिपाही बर्खास्त, स्पष्टीकरण मिला असंतोषजनक

जागरण संवाददाता, बांका। Banka Police Disciplinary Action: बिहार पुलिस में कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले कर्मियों पर नकेल कसते हुए बांका के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनिमेष कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। एसपी ने विभागीय मर्यादा तार-तार करने और कदाचार के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हवलदार और एक महिला सिपाही को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

बर्खास्त किए गए कर्मियों में हवलदार/03 चितरंजन राउत और महिला सिपाही पीटीसी-155 संगीता कुमारी शामिल हैं। दोनों कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच में आरोप पूरी तरह प्रमाणित पाए गए थे। शराब पीने के आरोप में पहले जा चुके थे जेल बांका पुलिस कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हवलदार चितरंजन राउत पर दो अगस्त 2025 को शराब सेवन करने का संगीन आरोप लगा था। राज्य में लागू सख्त मद्यनिषेध कानून के तहत पुलिस बल के सदस्य द्वारा शराब पीने को विभाग ने बेहद गंभीर माना था।

इस मामले में तत्कालीन समय में बांका थाना में कांड संख्या 329/25 दर्ज कर हवलदार को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। जांच में आरोप सत्य, स्पष्टीकरण मिला असंतोषजनक जेल जाने के साथ ही दोनों कर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई थी। विभागीय जांच संचालन पदाधिकारी ने विस्तृत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हवलदार और महिला सिपाही संगीता कुमारी के खिलाफ लगे अनुशासनहीनता के आरोपों को पूरी तरह प्रमाणित पाया।