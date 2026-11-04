बिना OTP मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 2.20 लाख; बांका में ग्रामीण डॉक्टर बने शिकार, पासबुक अपडेट कराई तो उड़े होश

संवाद सहयोगी, जागरण, शंभुगंज (बांका)। बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड क्षेत्र में साइबर अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जालसाज परंपरागत ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) मांगने के बजाय आधुनिक तकनीकी पैंतरे अपनाते हुए सीधे मोबाइल फोन हैक कर बैंक खातों में सेंधमारी कर रहे हैं।

ठगी का ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला करसोप गांव में सामने आया है, जहां शातिरों ने एक ग्रामीण चिकित्सक का मोबाइल हैक कर उनके बचत खाते से 'फोन-पे' के माध्यम से 2.20 लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली।

बिना ओटीपी के खाते से गायब हुई रकम, नहीं मिली त्वरित जानकारी पीड़ित डॉ. घनश्याम शर्मा (निवासी करसोप) ने बताया कि साइबर अपराधियों ने उनके मोबाइल फोन को तकनीकी रूप से हैक कर लिया था। इसके बाद शातिरों ने उनके बैंक खाते से लिंक फोन-पे ऐप के जरिए कई अलग-अलग लेन-देन कर खाते से कुल 2.20 लाख रुपये पार कर दिए। चौंकाने वाली बात यह रही कि रकम कटने के दौरान उनके मोबाइल पर न तो कोई अलर्ट मैसेज आया और न ही उन्हें खाते से पैसे कटने की तात्कालिक भनक लगी।

पासबुक अपडेट कराते ही उड़े होश, बैंक से थाने पहुंचे पीड़ित इस बड़ी ठगी का खुलासा तब हुआ जब डॉ. शर्मा किसी आवश्यक कार्यवश बैंक पहुंचे और काउंटर पर अपनी पासबुक अपडेट कराई। खाते का स्टेटमेंट देखते ही उनके होश उड़ गए; खाते की जमा पूंजी साफ हो चुकी थी। उन्होंने तत्काल शाखा प्रबंधक को मामले से अवगत कराया।

बैंक प्रबंधक की सलाह पर उन्होंने तुरंत शंभुगंज थाना पहुंचकर अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ लिखित तहरीर दी। मामले की तकनीकी जटिलता और वित्तीय लेन-देन को देखते हुए शंभुगंज पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद शिकायत को अग्रिम अनुसंधान के लिए साइबर थाना, बांका को प्रेषित कर दिया है।