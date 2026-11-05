Inspiring Story : शादी के 8 साल बाद बनीं दारोगा! बांका की SI संगीता की प्रेरक कहानी, परिवार संभालते हुए पाई सफलता

संवाद सूत्र, बांका। Inspiring Story : सपने कभी परिस्थितियों के मोहताज नहीं होते। यदि मन में दृढ़ इच्छाशक्ति, हौसला और निरंतर परिश्रम का जज्बा हो तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच भी बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है।

इसकी जीवंत मिसाल बनी हैं बांका टाउन थाना में पदस्थापित महिला पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) संगीता कुमारी। कभी कलम थामकर शिक्षिका बनने का ख्वाब संजोने वाली संगीता आज खाकी वर्दी पहनकर समाज की सुरक्षा और जरूरतमंदों की सेवा में पूरी निष्ठा से जुटी हुई हैं।

शिक्षकों के परिवार में पली-बढ़ीं मूल रूप से भोजपुर जिले के डिहरा गांव की रहने वाली संगीता कुमारी का बचपन शैक्षणिक माहौल में बीता। उनके परिवार में ज्यादातर सदस्य शिक्षक हैं। इसी परिवेश से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा और बीएड (B.Ed.) की पढ़ाई पूरी की तथा शिक्षिका बनने की तैयारी में जुट गईं। उनका शुरुआती लक्ष्य अध्यापन के क्षेत्र में जाकर बच्चों का भविष्य संवारना था।

2015 में विवाह, बच्चों को पढ़ाती रहीं ट्यूशन वर्ष 2015 में विवाह के बंधन में बंधने के बाद उनके जीवन में पारिवारिक और घरेलू जिम्मेदारियों का दायरा काफी बढ़ गया। आम तौर पर ऐसी परिस्थितियों में महिलाएं अपने करियर से समझौता कर लेती हैं, लेकिन संगीता ने अपनी पढ़ाई का सिलसिला थमने नहीं दिया। वे घर के सारे कामकाज निपटाने के साथ-साथ 12वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रहीं। इससे एक तरफ उनकी शैक्षणिक निरंतरता बनी रही, तो दूसरी तरफ उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होता गया।

दारोगा भर्ती में आजमाया भाग्य, 2022 में बांका बनी पहली कर्मभूमि ट्यूशन और गृहस्थी के इसी दौर में जब बिहार पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) भर्ती का विज्ञापन निकला, तो संगीता ने इसमें आवेदन किया। दिन-रात की कड़ी मेहनत और अनुशासन का फल मिला और वे दारोगा पद के लिए अंतिम रूप से चयनित हो गईं। वर्ष 2022 में पुलिस सेवा में विधिवत योगदान देने के बाद बांका टाउन थाना उनकी पहली पोस्टिंग बनी। उल्लेखनीय है कि उनके पति भी झारखंड पुलिस में सेवारत हैं, जिससे उन्हें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का निरंतर संबल मिलता है।