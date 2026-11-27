संवाद सूत्र, रजौन (बांका)। बांका के कैथा गांव में नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या के मामले में घटना के दूसरे दिन बुधवार रात शव की अर्थी उठी। पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों ने पति रंजीत मंडल के इंतजार में शव को दो दिन तक घर में रखा।

काफी समझाने-बुझाने के बाद रंजीत घर पहुंचा और पत्नी की चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान घर में मातम पसरा रहा। जानकारी के अनुसार, 24 नवंबर को रंजीत मंडल की पत्नी लक्ष्मी कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतका की मां रीना देवी ने पति रंजीत मंडल और भगवानपुर गांव के दो मजदूरों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के बाद से रंजीत फरार था।